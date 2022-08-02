Для продления набережной Онежского озера в Петрозаводске потребуются деньги федерального бюджета

Строительство нового трехкилометрового участка набережной Онежского озера в Петрозаводске потребует федерального финансирования.

Об этом заявил депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец.

«Для реализации такого масштабного проекта нужна будет помощь федерального центра. Мы с коллегами будем работать в этом направлении», — сказал депутат.

Ранее Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский предложили продлить Онежскую набережную на 3 километра. В планах — создать прогулочную зону от гостиницы «Космос» до жилых комплексов «Курс» и «Талоярви». Администрация Петрозаводска приступила к поэтапному освобождению занятой береговой линии. Артур Парфенчиков пообещал, что правительство Карелии выделит дополнительные деньги для развития территори