Для проведения Года семьи в Карелии создали дорожную карту

Президент России Владимир Путин объявил новый 2024 год Годом семьи.

Президент России Владимир Путин объявил новый 2024 год Годом семьи. Указ об этом он подписал в ноябре 2023 года. Среди задач Года семьи — популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.

Глава государства акцентирует внимание на необходимости решить демографическую проблему, считая ее одной из ключевых для страны. С 2019 года в стране работает национальный проект «Демография», ежегодно вводятся новые меры поддержки семей с детьми.

«В ходе подготовки стратегии развития страны первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи», — отметил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 2023 года.

По мнению экспертов, до сих пор большинство масштабных методов, применяемых для стимуляции рождаемости, были материальными. Год семьи позволит добавить к ним эмоциональную поддержку детей и родителей.

В Республике Карелия уже разработана дорожная карта, в которой описаны меры поддержки семей в этом году. Среди мероприятий, которые пройдут в республике — повышение квалификации дошкольных педагогов, обеспечение жильем молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Отдельное внимание будет уделяться мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 7 лет и не состоящим в трудовых отношениях. Для них будет организована программа основного и дополнительного профессионального обучения.

Для поддержки молодых матерей, совместно с благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» в Карелии пройдет проект «Здравствуй, мама!» Он будет включать в себя вручение комплектов «Подарок новорожденному».

В течение Года семьи состоятся различные мероприятия для поддержки семейных ценностей. Среди них вручение супружеским парам общественных наград — медалей «За любовь и верность». В республике пройдут семейные праздники, будет организована торжественная регистрация браков, рождений, чествование свадебных юбиляров, а также юбиляров-долгожителей.

В Карелии пройдет региональный этап конкурса «Семья года», будет организована семейная фотовыставка «Как две капли — мы и наши дети».

Важная часть мероприятий — это информирование жителей Карелии о существующих мерах социальной поддержки. Среди них пособие на ребенка возрастом до 16 лет (для учеников общеобразовательных организаций — до 18 лет), ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, компенсация на школьные принадлежности для учеников младших классов, ежемесячная выплата на учеников 17-18 лет.

В Карелии действуют и региональные меры поддержки: в частности, единовременное пособие при рождении ребенка — от 2 000 до 4 000 рублей, региональный материнский (семейный) капитал (выплата в размере 105 500 руб.), выплаты родителям троих детей на приобретение жилья, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различные виды социальной помощи малообеспеченным семьям.