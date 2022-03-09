Отважные рабочие без страховки разбирают полуразвалившееся здание пекарни в Карелии (ВИДЕО)

Попал на видео разбор завалов в пекарне в поселке Харлу.

Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» видео ремонта пекарни в поселке Харлу. Ролик был опубликован в паблике «Аэросъёмка Сортавала | Карелия».

Судя по видео, в здании бывшей хлебопекарни производится разбор завалов. Обращает на себя внимание, что рабочие, судя по всему, находятся на крыше без страховки. Также у них отсутствуют средства защиты.

Ранее в одном из зданий бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината обрушилась крыша, похоронив под своими обломками человека. Выяснилось, что 33-летний местный житель разбирал полуразрушенное здание.

Напомним, здание пекарни в поселке Харлу Сортавальского района разрушилось после 14 марта.