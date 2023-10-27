Для расчленителя из Петрозаводска потребовали пожизненного наказания

Прокуратура запросила пожизненного лишения свободы для обвиняемого в убийстве Дианы Петровой.
Гособвинитель Наталья Силкина потребовала пожизненного лишения свободы для 51-летнего Василия Петрова. Петрозаводчанин обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве 25-летней Дианы Фроловой.
По версии следствия, в июле 2022 года мужчина изнасиловал девушку в квартире, которую она снимала, убил ее, а затем расчленил и в нескольких сумках вывез за город, где скрыл в лесу. Расчлененное тело было найдено недалеко от деревни Машезеро в болоте.
Накануне присяжные заседатели вынесли Петрову обвинительный вердикт, признав его виновным по всем преступлениям.
Подробнее об этом читайте в «МК в Карелии».
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