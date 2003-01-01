Для расселения аварийного жилья в Карелии будут строить такие же дома, как на коммерческом рынке

Механизмы реализации новой программы расселения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в студии ГТРК «Карелия» Артур Парфенчиков и Виктор Россыпнов.

— В 2017 году мы начали сложную, но крайне необходимую работу по тотальной инвентаризации всего жилого фонда Карелии. Теперь нам предстоит расселить 4166 домов, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года. Это более 20 тысяч квартир, — рассказал Артур Парфенчиков. — Программа рассчитана до 2030 года, поэтому перед нами стоит сверхсложная задача. Для ее решения будем использовать разные механизмы, в том числе КРТ — программу комплексного развития территорий уже реализуем.К строительству будут привлекать только проверенных застройщиков.

— По конструктиву это будут такие же дома, как на коммерческом рынке. Первый уже строим в Беломорске. Есть разрешение на строительство в Петрозаводске большого дома на 251 квартиру. В высокой степени готовности — проект дома в Суоярви. Здесь мы уже построили новую котельную, сети водопровода и канализации, — отметил вице-премьер Правительства республики по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

Глава региона поручил ускорить подготовку к строительству многоэтажных домов в Костомукше — для расселения аварийного жилья в близлежащих населенных пунктах, а также в Сортавале и Сегеже.

В первую очередь планируется расселить тех, кто особенно нуждается в благоустроенном жилье. Это семьи с детьми-инвалидами, участники СВО, многодетные семьи.

— Решения будут приниматься на уровне муниципалитетов. Считаю, что мы разработали и внедрили объективный и справедливый механизм — когда общественные комиссии при администрациях определяют, какой семье нужно помочь, добавил Глава региона. — Реализацию программы будем строго контролировать.

По словам Виктора Россыпнова, в районах и округах республики уже готовят списки для расселения.

— Это порядка ста первоочередников, в их числе — бойцы СВО и их семьи. Списки сейчас проходят обсуждения, дополняются.

Напомним, Фонд развития территорий одобрил заявку Карелии на участие в новом этапе расселения аварийного жилья. Республика стала первым в России регионом, получившим опережающее финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Первый транш составил более 5 млрд рублей.

Федеральные деньги удалось привлечь благодаря серьезной подготовке Правительства Карелии к старту нового этапа расселения: строительство и проектировка жилья стартовала задолго до начала новой программы, а предыдущую удалось завершить досрочно.