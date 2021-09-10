Для регистрации автомобиля в ГИБДД потребуется новый документ

При регистрации в ГИБДД подержанного автомобиля старше четырех лет потребуется диагностическая карта.

Как сообщает Autonews, такое нововведение содержится в опубликованном законопроекте о техосмотре, который 14 сентября внесла в Госдуму «Единая Россия».

В перечень документов, обязательных для регистрации включена диагностическая карта, «содержащая заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности».

Диагностическая карта потребуется для постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет.