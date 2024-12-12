«Обещание выполнил»: Охлопков сообщил о приобретении оборудования для Сегежской ЦРБ

Учреждение получило три стоматологические установки.
Три стоматологические установки приобрели для Сегежской центральной районной больницы за счет средств нормированного страхового запаса, сообщили в паблике Минздрава Карелии.
Во время встречи с жителями Сегежского района пообещал, что приобретем дополнительно новые стоматологические установки в районную поликлинику и поликлинику Надвоиц. Обещание выполнил — написал на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Он подчеркнул, что две современные установки уже поступили в Надвоицы и одна — в Сегежу.
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