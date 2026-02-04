Для школьников Берёзовки запустили долгожданный автобус

Ситуация с подвозом детей из посёлка Берёзовка в школы Кондопоги разрешилась.
Это стало возможным благодаря настойчивости самих родителей, которые были вынуждены месяцами самостоятельно и за свой счёт доставлять детей на учёбу. Ежедневные расходы семьи, например, на дорогу для двух школьников составляли от 420 до 720 рублей. Ранее администрация района лишь создавала видимость решения, предлагая, по словам родителей, варианты вроде поездок стоя на автобусе другой школы.
Как ранее рассказали активные родители, в транспорте нуждались 17 детей из посёлка, которые учатся в трёх разных школах.
В итоге Администрация Кондопожского района запустила специальный школьный автобусный маршрут из Березовки в Кондопогу. Пока решение действует до конца текущего учебного года.
— Благодарим за участие и настойчивость в решении этой проблемы Анну Ларину, Анну Архипову и всех активных родителей, — говорится в сообщении для жителей поселка Березовка.
Теперь, благодаря совместным усилиям родителей, местной администрации и регионального Минобразования вопрос подвоза в образовательные организации Кондопоги решен.
Напомним, проблема школьного транспорта в Карелии периодически попадает в инфополе СМИ. Так федеральный телеканал рассказал о карельском десятикласснике, который ходит в школу по дороге с волками. В итоге в историю с подвозом школьника из деревни Виданы вмешался следком России.