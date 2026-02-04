РЕКЛАМА
«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32 Статьи
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Армянская делегация познакомилась с работой петрозаводского Водоканала

20:39

Спектакль по мотивам «Маленького принца» представят в Карелии

20:02

В издательском доме «Губерния» новый главный редактор

19:28

Для школьников Берёзовки запустили долгожданный автобус

19:02

В Петрозаводск прибыла официальная делегация из города-побратима Вагаршапата

18:42

Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям

18:32

В Карелии учредят День ветеранов боевых действий

18:15

В Карелии ликвидировали опасные ледовые заторы на реке Нижний Выг

17:36

Министр транспорта Карелии объяснил, почему ремонт аварийного моста в Сумериа затянулся

17:16

Морозы до -26°С вернутся в Карелию 6 февраля

17:03

В «Петербургтеплоэнерго» продлили акцию по списанию пеней

16:50

Стоянку транспорта запретят возле делового комплекса в центре Петрозаводска

16:42

Питьевая вода в Калевале не соответствует нормам

16:34

На блоке Б петрозаводской межрайонной больницы с поликлиникой специалисты монтируют высокотехнологичное медицинское оборудование

16:25

С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии

16:16

Видеоэкскурсия от компании «КСМ» по новой поликлинике в Петрозаводске

16:10

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о заброшенном аварийном мосте в Карелии

16:04

В Петрозаводске полицейские задержали похитителя велосипеда

15:46

Министр здравоохранения Карелии рассказал жителям Чупы о развитии медпомощи в Лоухском районе

15:31

Фестиваль документального кино пройдет в Приладожском центре Николая Рериха

15:15

При раннем бронировании квартир в восьмом доме в «Талоярви» кладовку дают в подарок

15:00

Участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии

14:33

Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала Петрозаводска

14:27

В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

14:16

Жителя Карелии будут судить за резню бензопилой

14:01

28-летняя петрозаводчанка стала жертвой аферистов на сайте знакомств и потеряла 2,3 млн рублей

13:45

Магнитные бури планетарного масштаба обрушились на Землю

13:32

Карельских девятиклассников ждет итоговое собеседование

13:19

В Карелии вырастет «Деревня сказок» с домами-норами хоббитов

13:07

В Петрозаводске сотрудник Росгвардии задержал грабителя в свой выходной день

12:49

Капремонт, финансирование, «дорожная карта»: что поручил Андрей Сергеев по соцобъектам Медвежьегорска

12:37

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

12:31

Мастер-класс по калиткам провели для семей ветеранов СВО в Петрозаводске

12:25

Служба крови Петрозаводска приглашает горожан стать донорами

12:17

В Петрозаводске рядом с автовокзалом хулиганы разбили остановку

11:44

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже

11:28

Пропавшего без вести петербуржца разыскивают в Карелии

11:16

Спасатели тушили пожар в жилом доме в Прионежье

11:05

В Лоухской больнице утвердили график выездов врачей в район

11:01

Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

10:47

В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

10:31

Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска

10:12

В Лоухской районной больнице откроется новый физиотерапевтический кабинет

09:58

В Петрозаводске кассира подозревают в незаконных манипуляциях с чеками

09:38

Два уроженца Сортавалы погибли в ходе СВО

09:22

Жителя Карелии будут судить за продажу немаркированных сигарет

08:58

В Беломорском округе восстановлено водоснабжение

08:39

Водители: автомобили проваливаются в скрытые под снегом канавы в Петрозаводске

08:20

В России заявили о большом количестве грубых нарушений в авиационной отрасли

08:00

В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение

07:40

В Карелии напомнили о правилах сбора валежника и штрафах

07:20

В Карелии вспоминают Галину Корожневу — основательницу школы искусств и почётного гражданина Петрозаводска

07:00

На остров Кижи открылась зимняя навигация от Петрозаводска

06:40

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

00:10

Минздрав: детское апноэ можно лечить обычным солевым спреем

23:02

«Роскосмос» объявил о старте нового набора в отряд космонавтов

22:32

Чем запомнился этот день

22:20

Умерла заслуженная артистка России, актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

22:02

Учёные проверили, можно ли верить известным сказкам

21:32

Карельской журналистке Татьяне Польковой требуется помощь в реабилитации после инсульта

21:02

Жительнице посёлка Шальский в Карелии исполнилось 100 лет

20:32

Партия пшеницы из Ленобласти забракована в Карелии

20:02

Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы

19:31

Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака

19:03

144 жителя Карелии получили награды «Почётный донор России» в 2025 году

18:32

Набережную Петрозаводска украсили ледовые работы учащихся Школы скульпторов

18:01

В Карелии по просьбам жителей заасфальтировали более 50 км дорог

17:39

Цифровой комфорт: 4,5 тысячи умных устройств экосистемы «Ростелеком Ключ» подключили жители Петрозаводска в 2025 году

17:30

Проверка в Петрозаводском базовом медицинском колледже нарушений не выявила

17:26

Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды

17:16

Снег, гололед и до -23°С прогнозируют в Карелии 5 февраля

17:02

Владимир Любарский предстанет перед судом по делу о взятках

16:51

Карельские полицейские помогли эвакуировать пожилых людей при пожаре

16:41

Благотворительный фонд оплатит часть работ по созданию эскизов мозаики в Питкяранте

16:27

С 2026 года ветераны СВО могут получить господдержку на открытие своего дела на новых условиях

16:20

В Афганистане откроют кафедру пророческой медицины

16:10

Каждый шестой житель Карелии установил самозапрет на кредиты

15:55

Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша

15:46

Флешмоб в поддержку учителей Туокслахтинской школы Сортавальского округа запустили в Сети

15:37

Для молодёжи в Карелии стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

15:23

Житель Костомукши отправится в исправительный центр за долги по алиментам

15:15

Участились случаи вооруженного нападения учеников в российских школах

15:02

Эксперт заявил о необходимости признать ХОБЛ социально значимым заболеванием в России

14:44

Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»

14:31

В Карелию привезли бесплатные лекарства для пациентов с сахарным диабетом

14:18

Пропала 36-летняя жительница Карелии

14:02

Выпускникам 2026 года доступны видеоконсультации Рособрнадзора для подготовки к ЕГЭ

13:53

Кубок России по автомобильному спорту прошел в Карелии

13:40

В двух поселках Лоухского района остановлена работа котельных

13:34

Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей

13:30

Олимпийские чемпионы проведут автограф-сессию на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

13:24

Петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах»

13:14

Карельские приставы спасли человека, лежавшего в 35-градусный мороз на земле

12:57

COVID-19 признали сезонной болезнью

12:42

Карельские предприятия смогут получить льготные заёмы для развития производств

12:27

Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль

12:12

Гараж со снегоходом горел в городе Сортавала

11:57

Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи

11:47

Карелия приняла участие в региональных днях форума «Малая Родина – Сила России» в Уфе

11:41

В Петрозаводске 72-летняя пассажирка пострадала в столкновении двух иномарок

11:32

В России пройдет перепись воробьев

11:12

Стала известна дата юбилейного фестиваля Ruskeala Symphony

11:02

Министр образования Карелии выедет в школу Сортавальского округа, где учителей наказали за фото

10:46

Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

10:32

В Карелии провели сложную операцию и спасли почку пациента

10:20

Мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей

09:58

Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе

09:46

Увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным

09:34

Каждый третий – онлайн!

09:28

«Динамо-Карелия» подарила болельщикам долгожданную победу

09:21

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в машинах

08:58

253 ребенка родились в Петрозаводске в январе

08:39

По факту хулиганских действий подростков в Питкяранте возбуждено уголовное дело

08:22

Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего

08:03

Ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска

07:44

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

07:22

Зима в Карелии завершится крепкими морозами и обильными снегопадами

07:00

«Вечная память нашему герою»: в Беломорском округе простятся с погибшим на СВО Александром Савицким

06:41

Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс

00:14
Для школьников Берёзовки запустили долгожданный автобус
Сегодня 19:02 Общество
Поделиться

Ситуация с подвозом детей из посёлка Берёзовка в школы Кондопоги разрешилась.

фото: © Мария Голубева

Это стало возможным благодаря настойчивости самих родителей, которые были вынуждены месяцами самостоятельно и за свой счёт доставлять детей на учёбу. Ежедневные расходы семьи, например, на дорогу для двух школьников составляли от 420 до 720 рублей. Ранее администрация района лишь создавала видимость решения, предлагая, по словам родителей, варианты вроде поездок стоя на автобусе другой школы.

Как ранее рассказали активные родители, в транспорте нуждались 17 детей из посёлка, которые учатся в трёх разных школах.

В итоге Администрация Кондопожского района запустила специальный школьный автобусный маршрут из Березовки в Кондопогу. Пока решение действует до конца текущего учебного года.

— Благодарим за участие и настойчивость в решении этой проблемы Анну Ларину, Анну Архипову и всех активных родителей, — говорится в сообщении для жителей поселка Березовка.
Теперь, благодаря совместным усилиям родителей, местной администрации и регионального Минобразования вопрос подвоза в образовательные организации Кондопоги решен.

Напомним, проблема школьного транспорта в Карелии периодически попадает в инфополе СМИ. Так федеральный телеканал рассказал о карельском десятикласснике, который ходит в школу по дороге с волками. В итоге в историю с подвозом школьника из деревни Виданы вмешался следком России

Обсудить (0) в ленту
ХОБЛ в Карелии: вызовы, диагностика и пути решения

В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.

