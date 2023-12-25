Для сноса аварийного дома в Суоярви потребовались усилия судов трех инстанций

УФАС Карелии нашел нарушения при проведении торгов по выбору подрядчика на снос расселенного дома.

Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону карельских антимонопольщиков в споре с управлением капитального строительства республики.



Еще в апреле в указанном управлении отклонили заявку индивидуального предпринимателя на участие в аукционе по выбору подрядчика на снос расселенного дома по улице Лесной в Суоярви.



Чиновники сочли, что у претендента на участие в торгах нет определенных документов. С этой позицией не согласились в УФАС Карелии. Антимонопольщики выяснили, что предприниматель предоставил документы, подтверждающие его опыт в подобных работах. Антимонопольный орган постановил повторно рассмотреть заявки на участие в аукционе.



В управлении капитального строительства подали в суд и дважды выиграли: в суде первой и апелляционной инстанций.



Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал кассационную жалобу антимонопольщиков, рассказали в УФАС Карелии. Заявки должны рассмотреть повторно.