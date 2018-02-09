Для соблюдающих ПДД водителей хотят устроить лотерею

Водители, которые не нарушают правила и скоростной режим, смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, уплаченных правонарушителями.

Депутат Иван Сухарев направил запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения ответственных водителей, сообщает auto.mail.

Депутат пояснил, что ещё несколько лет назад в Швеции прошла акция под названием "Лотерея камеры контроля скорости".

Основное мероприятие данной кампании было связано с установкой камеры, фиксирующей скорость проезжающих мимо автомобильных транспортных средств.

В результате такого рода стимулирования средняя скорость автомобильного потока на участке снизилась на 22%.

"Смысл этой акции заключался в том, что нарушители скоростного режима получали административные штрафы вместе с уведомлениями по месту жительства, а ответственные водители, соблюдавшие режим, получали поощрения. А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями, иногда с печальным исходом", — отметил автор предложения.

Он подчеркнул, что считает целесообразным "провести аналогичный шведскому эксперимент в Москве", а в случае его успешной реализации "разработать план по созданию полномасштабной конкурсной системы по всей России".