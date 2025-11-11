Ученые рассказали, что необходимо для сохранения популяции северного оленя в Карелии

Карельские ученые проанализировали перемещения северных оленей в Карелии и выяснили, что вырубки негативно влияют на популяцию.

Краснокнижные животные предпочитают малонарушенные леса, а также болота и берега озер. При этом вырубки олени стараются избегать — в этих местообитаниях высока угроза гибели от хищников, а также мало корма. К таким выводам пришли сотрудники Института биологии КарНЦ РАН в результате нового исследования.

Целью работы ученых было определить, как олень использует разные типы ландшафтов, на которых в прошлом на протяжении длительного времени проводились интенсивные рубки. Для этого зоологи использовали данные о перемещениях трех самок — важенок, помеченных GPS-ошейниками, по территории Лоухского и Кемского районов Карелии в течение трех лет.

— Мы распределили местообитания оленя по категориям: вырубки разного возраста, малонарушенные леса, болота, озера. И затем проанализировали их использование разными методами математического анализа, — рассказал Данила Панченко, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН, руководитель исследования.

Результаты показали, что в течение всего года меченые ошейниками важенки проводили в малонарушенных лесах более трети времени, даже несмотря на небольшую долю таких местообитаний на изучаемом участке.

— Что касается вырубок, то сведение высоковозрастных лесов негативно отражается на благополучие животных. В первую очередь, речь идет об утрате характерных местообитаний. Вырубки в летний период приводят к практически полному уничтожению лесной подстилки. В результате утрачивается кормовая база для оленя — лишайники, кустарничковая растительность. Помимо снижения кормовой емкости угодий, изменяются и их защитные свойства. На открытом пространстве оленю сложнее скрыться от хищника или браконьера. Опять же, снеговые условия на вырубках другие: снежный покров может быть выше, чем в лесу, и животным сложнее передвигаться, — пояснил ученый.

Численность популяции лесного северного оленя в Карелии остается на стабильно низком уровне: ученые предполагают, что их насчитывается порядка двух тысяч особей (для сравнения: в конце 1980-х было более шести тысяч). Для сохранения зверя необходимо, с одной стороны, бороться с браконьерством, с другой — обеспечить сохранение малонарушенных лесов в местах обитания животных и исключить эти участки из хозяйственного освоения.

— Малонарушенные леса необходимо сохранять. Сейчас один из способов — особо защитные участки леса. В таком статусе можно сохранять важные для оленя территории. Пока в Карелии такой практики еще не было, но мы планируем этим заняться. В идеале, конечно, создать сеть больших особо охраняемых природных территорий в разных частях республики, потому что в процессе жизненного цикла олени осваивают обширные пространства. Существующие ООПТ, такие как национальные парки «Паанаярви», «Калевальский» и Костомукшский заповедник, имеют огромное значение — это действующие резерваты, сохраняющие местообитания и самих лесных северных оленей в Карелии. Но сейчас также необходимо организовать ООПТ и в других частях республики, — добавил Данила Панченко.

Исследование проводилось в рамках проекта по гранту Российского научного фонда »Формирование популяционно-генетической структуры редких видов копытных млекопитающих в условиях усиливающегося антропогенного воздействия на примере лесного северного оленя Северо-Запада России» (№ 24-24-00420). Результаты опубликованы в журнале «Nature Conservation Research. Заповедная наука».

Добавим, что лесной северный олень занесен в Красные книги Карелии и России.