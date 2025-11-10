Для социального центра в Хийтоле уже залили фундамент

Важный для жителей поселка социальный проект реализуется по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».
В карельском поселке Хийтола продолжается строительство социально-культурного центра. Здание будет состоять из трех основных блоков с переменной этажностью (1-2 этажа) и вспомогательных сооружений площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Здесь расположатся основные поселковые учреждения: одноэтажная врачебная амбулатория с прогнозируемой посещаемостью до 50 взрослых и детей за смену, дом культуры со зрительным залом на 100 человек, библиотекой и административными помещениями, а также двухэтажный детский сад на 80 мест. Здание будет оборудовано лифтом для маломобильных групп населения и подземной насосной станцией пожаротушения.
Проектировщиком и застройщиком центра выступает Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия.
— Центр имеет большое значение для развития муниципального образования, поскольку позволит создать современную социальную инфраструктуру, в том числе доступную для маломобильных категорий граждан, организовать новые рабочие места и вывести досуговую деятельность поселка на новый уровень, — отметил генеральный директор дирекции по строительству Алексей Журавлев.
Реализация важного для жителей поселка социального проекта стала возможной по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».
— Благодаря приграничному статусу района и грядущему празднованию 800-летия крещения карелов мы добились расширения ФЦП и включили в неё строительство больничного комплекса и Центра культуры в Лахденпохье, социально-культурного центра в Хийтола, где разместим детский сад, клуб и ФАП, — подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Софинансирование за счет средств республики запланировано в проекте регионального бюджета Республики Карелия на 2026 год.
До конца года планируется завершить работы по устройству фундамента и приступить к монтажу наружных стен здания.