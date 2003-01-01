Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

Ведется работа по перекопке грунта, отсыпке территории и выравниванию поверхности участка.

На ТБО полигоне в Медвежьегорске для эффективного устранения последствий пожаров дополнительно используют экскаватор, об этом сообщил председатель Госкомитета по безопасности Олег Поляков. Известно, что на сегодняшний день для тушения оставшихся очагов возгорания задействованы бульдозер, Камаз КДМ, экскаватор, 3 мотопомпы.

— Ведется работа по перекопке грунта, отсыпке территории и выравниванию поверхности участка. Работники Медвежьегорского энергосетевого предприятия дежурят круглосуточно, — подчеркнул председатель.

Процесс тления занял территорию площадью около 0,3 га.

— Отсев на полигон подвозят 5 автомобилей ООО «Кольское ДРСУ». Уже завезли порядка 2 800 тонн отсева. Продолжаю внимательно следить за ситуацией и держать вопрос на контроле, — сообщил Олег Поляков.