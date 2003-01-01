Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

Мошенники украли 6,3 миллиарда рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00

С балкона пятого этажа в Петрозаводске выпал маленький котёнок

23:40

Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»

22:55

Горящий дом в Олонецком районе потушили менее чем за полчаса

21:25

Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии

20:55

В Шёлтозере сгорела квартира в жилом доме

19:50

Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь

18:40

Переменная облачность и до +23 °C ожидается в Карелии 10 августа

17:20

9 августа в России впервые отмечается День окончания Ленинградской битвы

16:45

Две иномарки столкнулись возле Чапаевского путепровода в Петрозаводске

15:45

Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»

14:50

Умер народный артист России Иван Краско

13:00

На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв

12:20

Пьяный пловец из Петрозаводска едва не утонул при попытке пересечь Онежское озеро

11:30

В Онежском озере спасли оставшихся без вёсел мужчин

10:30

На лесной дороге в Пряжинском районе перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

09:30

Стало известно о состоянии пострадавших на канатной дороге в Нальчике

09:00

Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем

08:30

Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

08:00

Врач назвал основную причину смертности в России

07:30

Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

00:10
Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор
Сегодня 09:30 Происшествия
Поделиться

Ведется работа по перекопке грунта, отсыпке территории и выравниванию поверхности участка.

фото: © Олег Поляков

На ТБО полигоне в Медвежьегорске для эффективного устранения последствий пожаров дополнительно используют экскаватор, об этом сообщил председатель Госкомитета по безопасности Олег Поляков. Известно, что на сегодняшний день для тушения оставшихся очагов возгорания задействованы бульдозер, Камаз КДМ, экскаватор, 3 мотопомпы.

— Ведется работа по перекопке грунта, отсыпке территории и выравниванию поверхности участка. Работники Медвежьегорского энергосетевого предприятия дежурят круглосуточно, — подчеркнул председатель.

Процесс тления занял территорию площадью около 0,3 га.

— Отсев на полигон подвозят 5 автомобилей ООО «Кольское ДРСУ». Уже завезли порядка 2 800 тонн отсева. Продолжаю внимательно следить за ситуацией и держать вопрос на контроле, — сообщил Олег Поляков.

Обсудить (0) в ленту
В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах
Сегодня, 08:30 Общество
С балкона пятого этажа в Петрозаводске выпал маленький котёнок
09 августа, 23:40 Происшествия
Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»
09 августа, 22:55 Спорт
Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь
09 августа, 18:40 Происшествия
Ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение