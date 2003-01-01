Для тушения свалки в Кондопоге используют материалы с реконструкции городского стадиона

Глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин продолжает в ежедневном режиме отчитываться о ходе тушения пожара на полигоне ТБО рядом с Кондопогой.

С его слов, поэтапные работы по ликвидации очагов задымления и рекультивации накоплений мусора не прекращаются. К 19 августа уже завезено 49 машин — порядка 1228 тонн, всего с начала работ доставлено 4928 тонн сыпучих материалов.

Также в рамках засыпки очагов тления на свалку продолжают доставлять объемы инертных материалов, которые были изъяты при реконструкции городского спортивного стадиона.

На сегодняшний день в ликвидации происшествия задействованы 21 человек и 17 единиц техники от ООО «Карелия ПАЛП», ООО «Кондопожское ДРСУ», а также индивидуальных предпринимателей Лискова А.А., Павлова С. И. и Данилова И.В.

Ранее сообщалось о планах пробурить прямо на свалке скважину, чтобы оперативно доставлять воду на место пожара, но бурение скважины пока утонуло в бюрократических процедурах. Скважины пока нет, а пожар есть.