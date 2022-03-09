Для урегулирования семейных отношений «миротворец» из поселка Карелии ударил свояка кулаком по лицу

В Кемском районе местный житель вмешался в семейные разборки своей сестры и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Кемскому району обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой преступления.

Как выяснили следователи, после очередной ссоры мужчина разъехался со своей женой, однако продолжал с ней общаться. О том, что супруги планируют вновь начать жить вместе, узнал брат женщины. Ранее неоднократно судимый 25-летний селянин решил принять непосредственное участие во взаимоотношениях сестры и пришёл домой к свояку. С порога молодой человек начал требовать от зятя, чтобы тот не приближался к своей жене ни на метр. Затем, по версии дознания, один раз ударил свояка кулаком по лицу и скрылся.

Подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания.