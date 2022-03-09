890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Упавшая с крыши глыба льда разбила автомобиль в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.03.2022 14:48
Туристы в Карелии запечатлели отдыхающую на льду нерпу
13.03.2022 15:16

Для урегулирования семейных отношений «миротворец» из поселка Карелии ударил свояка кулаком по лицу

Новости. Криминал
09:56, 14 Марта 2022
фото: © freepik.com

Новости партнеров

В Кемском районе местный житель вмешался в семейные разборки своей сестры и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Кемскому району обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой преступления.

Как выяснили следователи, после очередной ссоры мужчина разъехался со своей женой, однако продолжал с ней общаться. О том, что супруги планируют вновь начать жить вместе, узнал брат женщины. Ранее неоднократно судимый 25-летний селянин решил принять непосредственное участие во взаимоотношениях сестры и пришёл домой к свояку. С порога молодой человек начал требовать от зятя, чтобы тот не приближался к своей жене ни на метр. Затем, по версии дознания, один раз ударил свояка кулаком по лицу и скрылся.

Подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»

Аналитика

11.03.2022 18:03
Тема недели
«Пуля оборвала его жизнь»
В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Карельской древесине закроют путь в Европу?
09.03.2022 14:46
Маршрутки в Петрозаводске: какой должна быть плата за проезд?
09.03.2022 12:00
Клиники на Чайкиной: Внимание, постковидный синдром! Не упустите время!
05.03.2022 15:51
Экономические прогнозы и реальность
05.03.2022 12:15
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

В КАРЕЛИИ ПРОВОЖАЮТ ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА
11.03.2022 12:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»