11:46, 17 Декабря 2018
Для выплаты декабрьской зарплаты бюджетникам Петрозаводска предусмотрено почти 25 млн рублей
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Администрация Петрозаводска планирует внести изменения в бюджет 2018 года, согласно которым гарантируется выплата декабрьской зарплаты работникам муниципальных бюджетных организаций до Нового года.
Это следует из проекта поправок к бюджету, который администрация направила в Петросовет. Согласно документу, для обеспечения выплаты декабрьской заработной платы бюджетникам в бюджет закладываются 24,8 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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