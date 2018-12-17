Для выплаты декабрьской зарплаты бюджетникам Петрозаводска предусмотрено почти 25 млн рублей

Администрация Петрозаводска планирует внести изменения в бюджет 2018 года, согласно которым гарантируется выплата декабрьской зарплаты работникам муниципальных бюджетных организаций до Нового года.

Это следует из проекта поправок к бюджету, который администрация направила в Петросовет. Согласно документу, для обеспечения выплаты декабрьской заработной платы бюджетникам в бюджет закладываются 24,8 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.