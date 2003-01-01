Для жителей Карелии расширили возможности «голоса» с помощью ИИ-сервисов

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении возможностей голосовых вызовов.
Теперь жители всех регионов, в том числе Республики Карелия, смогут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений, когда нет возможности поговорить с собеседником. Кроме того, ИИ-помощник будет записывать входящие и исходящие вызовы и отправлять их текстовые расшифровки.
Согласно опросу, проведенному МТС, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. Причем 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% абонентов записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — среди них 66% предпочитают записывать детали, а среди мужчин таких 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания.
Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).
Теперь петрозаводчане могут не только отвечать на звонок текстовыми сообщениями, которые озвучит умный голосовой помощник, а также сохранять любой входящий и исходящий голосовой вызов в формате аудиозаписи или текстовой расшифровки.