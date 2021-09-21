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Для жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой организованы бесплатные рейсы на сельскохозяйственную ярмарку

Новости. Общество
08:46, 01 Октября 2021
фото: © КРРК

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Осенняя сельскохозяйственная ярмарка открыла свои двери для жителей и гостей Карелии.

Продукцию растениеводства, животноводства и пищевой промышленности представляют на Ярмарочной площади по улице Инженерной местные фермеры и производители из других регионов.

Спрос на товары сельхозпроизводителей ожидается высокий, поэтому для жителей отдалённых районов будут работать бесплатные автобусы. Организатор ярмарки Корпорация развития Республики Карелия предусмотрела для петрозаводчан такую возможность.

«Бесплатные рейсы организованы для жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой. Транспорт доставит вас на ярмарку, а затем отвезёт домой с покупками по специальному расписанию, которое можно посмотреть у нас на сайте», — рассказал врио генерального директора КРРК Александр Черемовский. 

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка продлится 10 дней – до 10 октября. На ней представлены капуста, картофель, зелень, рыба, мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, молочная продукция, сыры, мёд, ягоды и сухофрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, сувениры от мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества и изделия текстильной промышленности.

Ярмарка открыта ежедневно с 10.00 до 18.00!

 
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