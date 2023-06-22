Для животных приюта в Карелии блеснул «Луч надежды»

В Сегежском приюте для животных провели электричество, отремонтировали помещения комплекса и привели в порядок территорию вокруг.

Приют для животных в Сегеже обрел новую жизнь. Об этом написали 23 июня в сообществе Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

В паблике госорганизации сообщили, что жители Сегежи неоднократно жаловались на условия в приюте, где содержались животные. Ситуация не менялась даже после контрольных проверок, выдачи предписаний и привлечения к административной ответственности организации, которая содержала животных.

В октябре 2022-го имущественный комплекс вместе с животными передали новой организации — «Луч надежды».

За восемь месяцев новому руководству при содействии местной администрации, неравнодушных жителей и организаций удалось полностью облагородить территорию приюта и построить новые вольеры для животных.

В главном здании комплекса установили новую электропроводку и отремонтировали печь. Теперь здесь стало светло и тепло. Привели в порядок хозяйственные и технические помещения, а также обеспечили приют холодильниками для хранения продуктов.