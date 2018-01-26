Дмитриева этапировали из Москвы в Петрозаводск

Председателя правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева перевели из Москвы в столицу Карелии.

"Только что разговаривала с Катей (дочерью Дмитриева – прим. ред.). Юрий Алексеевич в Петрозаводске", - написала в Facebook журналист Анна Яровая.

В конце декабря суд отправил его на экспертизу в институт им. Сербского в Москве. Историка этапировали через СИЗО "Бутырка". Результаты экспертизы не известны.

Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

С 28 января 2018 года по решению суда он должен быть отпущен под подписку о невыезде. В этот день Юрию Дмитриеву исполнится 62 года, а в Петрозаводске пройдет публичная акция в его поддержку.