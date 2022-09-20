Дмитрий Чернышенко призвал оперативно реагировать на жалобы граждан по мобилизации

Эффективность работы органов власти будут оценивать на основании быстроты и качества ответов на вопросы, поступившие на портале «Госуслуги»

С начала частичной мобилизации на портале «Госуслуги» помощь гражданам в военных вопросах оказывают несколько сервисов. Один из них позволяет подать онлайн-жалобу в случае возможной ошибки, если повестка выдана неправильно. В случае нарушения каждый случай поступает в региональные призывные комиссии, где статус их отработки отслеживается и контролируется. Об этом сообщает ЦУР со ссылкой на «РГ».



Внимание на вопросы о таких ошибках обратили на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. На прошедшем совещании с главными ведомствами и руководством субъектов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал присутствующих не оставлять без внимания и оперативно отвечать на жалобы.



— Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов — вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы», — заявил Чернышенко.



Напомним, что кроме вышеуказанного сервиса, существует и ресурс под названием «Стать добровольцем». Он создан для тех, кто добровольно готов принять участие в спецоперации. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.



«Технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу Госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан. Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения», — заявил заместитель председателя правительства.



По всем вопросам по мобилизации справку можно получить на официальных источниках. Ответы на волнующие вопросы можно получить в Министерстве обороны, на Интернет-ресурсе «Объясняем. РФ» и по телефону горячей линии 122 в регионах.