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Дмитрий Чернышенко призвал оперативно реагировать на жалобы граждан по мобилизации

Новости. Общество
18:30, 07 Октября 2022
фото: © госуслуги.рф

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Эффективность работы органов власти будут оценивать на основании быстроты и качества ответов на вопросы, поступившие на портале «Госуслуги»

С начала частичной мобилизации на портале «Госуслуги» помощь гражданам в военных вопросах оказывают несколько сервисов. Один из них позволяет подать онлайн-жалобу в случае возможной ошибки, если повестка выдана неправильно. В случае нарушения каждый случай поступает в региональные призывные комиссии, где статус их отработки отслеживается и контролируется. Об этом сообщает ЦУР со ссылкой на «РГ».

Внимание на вопросы о таких ошибках обратили на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. На прошедшем совещании с главными ведомствами и руководством субъектов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал присутствующих не оставлять без внимания и оперативно отвечать на жалобы.

— Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов — вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы», — заявил Чернышенко.

Напомним, что кроме вышеуказанного сервиса, существует и ресурс под названием «Стать добровольцем». Он создан для тех, кто добровольно готов принять участие в спецоперации. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.

«Технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу Госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан. Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения», — заявил заместитель председателя правительства.

По всем вопросам по мобилизации справку можно получить на официальных источниках. Ответы на волнующие вопросы можно получить в Министерстве обороны, на Интернет-ресурсе «Объясняем. РФ» и по телефону горячей линии 122 в регионах.

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