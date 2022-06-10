Дмитрий Фабрикантов: Планируем стать резидентами Арктической зоны

Крупный предприниматель, председатель Ассоциации камнеобработчиков Дмитрий Фабрикантов, поделился на своей странице в соцсетях ближайшими планами по расширению инвестиционной деятельности.

«У нас состоялась важная встреча в Корпорации развития Республики Карелия. Планируем стать резидентами Арктической зоны Российской Федерации. Это крупнейшая свободная экономическая зона в мире. Сейчас будем готовить инвестиционный проект для подписания соглашения об осуществлении деятельности в Русской Арктике», — заявил он.

По словам карельского горнопромышленника, приобретенный им опыт поможет другим камнеобработчикам открыть свои предприятия в Арктической зоне. Месторождений на севере Карелии огромное количество, а люди нуждаются в рабочих местах. Уже сейчас учащихся можно ориентировать на получение горной специальности, чтобы по возвращении домой они точно смогли найти работу.

«Вкладываясь в такие крайние точки нашей республики, мы делаем север Карелии не просто территорией, а территорией с экономически активным населением. Работаем на развитие!», — заявил Фабрикантов.