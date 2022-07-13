Дмитрий Медведев о Карелии: «Речь идёт не только о размещении дополнительных вооружений»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что ждет Карелию в связи с планами вступления Финляндии в НАТО.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте после визита в Карелию.

«Республика Карелия имеет протяжённую границу с Финляндией — около 800 километров. С учётом вступления Хельсинки в НАТО необходимо тщательно укрепить эту территорию. Речь идёт не только о размещении на ней дополнительных сил и вооружений, но и о модернизации пограничной, транспортной, жилищной и социальной инфраструктуры», — написал Медведев.

По его словам, необходимо «готовиться к быстрой реакции на любые угрозы».

«В ходе рабочей поездки в Карелию отметил, что эти вопросы нужно решать в ускоренном режиме, параллельно развивая экономику и социальную сферу региона. Важное направление — развитие туризма на северо-западе, совершенствование системы транспортных схем, включая воздушное движение. В Карелии такая работа активно ведётся», — добавил замглавы Совбеза.