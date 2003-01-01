Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что Хельсинки ведёт конфронтационную политику, направленную на подготовку к военным действиям против РФ.

Свою колонку экс-президент России опубликовал в ТАСС. Статья Медведева называется «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность». В ней заместитель председателя Совета безопасности находит исторические параллели в поведении нынешних руководителей Финляндии и их предшественников почти столетней давности и напоминает, чем для них закончились агрессивные выпады в сторону России.

По утверждению Дмитрия Медведева, после присоединения к НАТО страна под прикрытием оборонительных мероприятий фактически создаёт инфраструктуру для возможного наступления на Россию. Он также заявил, что Североатлантический альянс активно участвует в этом процессе, осваивая все пять операционных сфер Финляндии (Суоми): сухопутную, морскую, воздушную, космическую и киберпространство.

В качестве примеров такой деятельности он привёл: формирование в приграничной зоне штаба сухопутных сил НАТО, который в перспективе может быть расширен до бригады численностью 5 тысяч человек. Развёртывание штаба регионального командования сухопутных войск альянса в Миккели. Создание нового гарнизона в населённом пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской границы.

Медведев также возложил ответственность за эскалацию на президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в стремлении подтолкнуть страну к конфликту.

Ранее мы писали, что несмотря на конфронтацию, граждане России продолжают переезжать в Финляндию.