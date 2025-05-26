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Дмитрий Медведев оценил в «Сколково» разработку карельской компании

Новости. Наука
18:38, 31 Мая 2025
фото: © Александр Гусев

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На конференции в «Сколково» наш земляк Александр Гусев лично рассказал заместителю председателя Совбеза о своем проекте, который помогает предвидеть болезни.

Свой ИТ-проект карельская компания «К-Скай» представила в «Сколково» на международной технологической конференции Startup Village 2025. Webiomed – это инновационный продукт в области диагностики и лечения заболеваний. Webiomed прошёл испытания в НИИ им. В.А. Алмазова и успешно внедряется в 41 регионе России.

Систему Webiomed на основе искусственного интеллекта создали карельские предприниматели Александр Гусев и Роман Новицкий. Они научили ИИ понимать текст и интерпретировать врачебные записи в зависимости от контекста. Система анализирует электронную медицинскую карту, а затем даёт прогноз - возникнет ли у человека то или иное заболевание. Webiomed выполняет за врача рутинную работу и помогает выбрать стратегию профилактики болезни. Проще говоря, система, исходя их большого числа данных, заглядывает в будущее, чтобы помочь пациенту не допустить заболеваний.

- В 2020 году мы поддержали старт этого уникального проекта грантами Фонда венчурных инвестиций Карелии, а сегодня компания «К-Скай» - резидент «Сколково», заключает многомиллионные контракты на поставку своего оборудования, известна не только в России, но и на мировом рынке, - рассказал о проекте глава Карелии Артур Парфенчиков. – Поздравляю наших разработчиков с очередным успехом и желаю новых, не менее прорывных проектов. Все получится!

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