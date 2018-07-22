Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поделился в Instagram фото из Карелии.

В минувшую пятницу 20 июля председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Петрозаводск с рабочим визитом.

Сегодня в Instagram Медведева появились фото Карелии – это и знаменитые Кижи и Онежское озеро. Видимо, председатель правительства не стал ограничиваться только работой.

Напомним, в ходе визита в Карелию Дмитрий Медведев ознакомился с проектом строительства нового аэровокзала, посетил ДОК "Калевала", провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса, а также пообщался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым за закрытыми дверями.