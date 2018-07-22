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Новости. Общество
16:40, 22 Июля 2018

Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев поделился в Instagram фото из Карелии.

В минувшую пятницу 20 июля председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Петрозаводск с рабочим визитом.

Сегодня в Instagram Медведева появились фото Карелии – это и знаменитые Кижи и Онежское озеро. Видимо, председатель правительства не стал ограничиваться только работой.

Напомним, в ходе визита в Карелию Дмитрий Медведев ознакомился с проектом строительства нового аэровокзала, посетил ДОК "Калевала", провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса, а также пообщался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым за закрытыми дверями.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нгшщ
2018-07-22 18:42:25
Бездарные фото, впрочем как их автор.
Мизантроп
2018-07-22 18:47:43
нгшщ, +100500
grigorjev
2018-07-22 17:19:32
Странный деятель. Закрытая встреча с Парфенчиковым. Но, знает мир, как этот Парфенчиков третирует карельское Карелии. Все по наказам прежнего, худого командира... В Карелии - ни грамма карельского! Стыд то где?
однозначно
2018-07-22 17:16:42
Троллит холопов. Молодец
Изя
2018-07-22 17:13:20
Жуткие , просто оскорбительные коменты людей под выложенными Димоном в Instagram фото . Любой бы порядочный человек , после прочтения их просто застрелился .
Гость
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