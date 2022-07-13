Дмитрий Медведев прилетел в Карелию из-за планов расширения НАТО

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня прилетел в Карелию, где проведет совещание по вопросам безопасности госграницы.
Об этом сообщили РИА Новости.
Вопрос безопасности поставлен в повестку совещания на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Медведев также собирается осмотреть пункт пропуска на границе.
Его прибытие подтвердили «Столице на Онего» неофициальные источники в органах власти Карелии.
Как сообщалось ранее, в планах у Медведева было посещение пограничного отряда в Сортавале. Планировалось совещание по проблемам обустройства инфраструктуры приграничных районов Карелии.
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