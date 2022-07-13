Дмитрий Медведев прилетел в Карелию из-за планов расширения НАТО

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня прилетел в Карелию, где проведет совещание по вопросам безопасности госграницы.

Об этом сообщили РИА Новости.

Вопрос безопасности поставлен в повестку совещания на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Медведев также собирается осмотреть пункт пропуска на границе.

Его прибытие подтвердили «Столице на Онего» неофициальные источники в органах власти Карелии.

Как сообщалось ранее, в планах у Медведева было посещение пограничного отряда в Сортавале. Планировалось совещание по проблемам обустройства инфраструктуры приграничных районов Карелии.