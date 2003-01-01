Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей колонке вспомнил о финской оккупацию большей части Карелии в годы Великой Отечественной войны.

Мы уже рассказывали, что экс-президент России, а ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в ТАСС колонку «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», в которой дал оценку нынешней внешней политике Финляндии в контексте долгой истории соседства с Россией. В своей манере он высказался, что Хельсинки ведёт конфронтационную политику, направленную на подготовку к военным действиям против РФ.

Что любопытно, в статье зампредседателя Совбеза провел параллели с историей Великой Отечественной войны и отдельно остановился на судьбе Карелии в период оккупации. Медведев отмечает, что финские власти по итогам Великой Отечественной не понесли заслуженного наказания в Нюрнберге только благодаря политической воле СССР.

— Только Ленинградом геноцид и военные преступления Финляндии против гражданского населения СССР не ограничивались. Основную кровавую жатву палачи Суоми собрали в Карелии. Огромный урон был нанесен народному хозяйству Карелии. Более 80 населенных пунктов были практически разрушены, примерно 400 был нанесен сильный ущерб. Да и в целом советскую Карелию грабили нещадно. В Суоми вывезли 4 млн кубометров древесины и продукции ее переработки, 1 млн библиотечных томов книг, угоняли домашний скот, — написал Медведев.

Он вспомнил, что России стоит вернуться к вопросу компенсации за действия финнов в Карелии во время Великой Отечественной войны.

— Заложенные в Договор 1947 года 300 $ млн репараций (по факту выплачено и того меньше — 226,5 $ млн) были нашим жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями. Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия, — Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн рублей. Мы имеем на это все основания ipso jure [в силу самого права — прим. ред.]», — заключает Дмитрий Медведев.

Напомним, что в июле 2024 года Верховный суд Карелии рассмотрел иск прокурора республики о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных финскими оккупантами в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Суду представили 14 томов доказательств убийств и истязаний оккупантами мирных жителей и военнопленных. 1 августа суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск прокурора.

Добавим, что Медведев в своей статье также предупредил Финляндию о крахе при противостоянии с Россией. Зампредседателя Совбеза России отметил, что в случае эскалации конфликта «миндальничать», как в 1944 году, с финнами никто уже не будет.