Дмитрий Медведев: «Ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим»

Экс-президент России предложил ограничить вывоз продовольствия в «недружественные страны».

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост заместителя секретаря Совета безопасности страны, высказался за расширения перечня «санкционных» продуктов из «недружественных» государств. Речь идет о продовольствии из тех стран, которые ввели санкции в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году. Российские власти запретили в ответ ввоз в страну продуктов из Евросоюза, США, Норвегии и других государств, поддержавших санкции.

Как считает Медведев, список запрещенного продовольствия можно расщирить, а России нужно поставлять свои продукты только в дружественные страны.

«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся», - написал бывший президент России в Telegram.