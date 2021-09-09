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Дмитрий Никитин — кандидат в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия седьмого созыва

Новости. Общество
13:16, 16 Сентября 2021

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Дмитрий Никитин  идет на выборы депутата ЗС РК 7 созыва по Прионежскому и Пряжинскому районам.

Дмитрий Никитин родился 7 сентября 1990 в Петрозаводске. В 2007 окончил общеобразовательную школу № 14 со спортивным уклоном.

С 2007-2010 учился в Петрозаводском колледже железнодорожного транспорта (филиал ПГУПС). Проходил срочную службу 2010 — 2011 в 1 Краснознамённой бригаде Управления.

В 2012 году устроился в эксплуатационное локомотивное депо Медвежья Гора — на должность помощник машиниста локомотива. По настоящее время работает И.о.начальника отдела эксплуатации и является председателем цехового комитета Первичной Профсоюзной организации оборотного депо Петрозаводск.

В 2019 году окончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Победитель и призёр многочисленных соревнований по тайскому боксу и ММА Республики Карелия и Северо-Запада.

Избираясь в Законодательное собрание Республики Карелия, своими первостепенными задачами Дмитрий Никитин видит:

1) Обеспечить социальную направленность республиканского бюджета, выделяя не менее 2/3 средств на социальные программы;

2) Поддержать деревоперерабатывающую отрасль республики;

3) Принять программу приоритетного развития транспортных дорожных сиситем.

4) Востановить спортивные площадки и спортивные секций в Прионежском и Пряжинском районах;

5) Реконструировать все школы и детские сады.

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 15.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021. Тираж 1 экз.

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