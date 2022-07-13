Дмитрий Рогозин покинул Роскосмос

Вместо много лет руководившего госкорпорацией Рогозина Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменит Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса», соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы опубликованы на сайте Кремля.

Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Эту должность после назначения Рогозина в «Роскосмос» занял Борисов.

До назначения на пост вице-премьера Юрий Борисов был заместителем министра обороны с 2012 года.