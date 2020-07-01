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Дмитрия Данильева уволили с поста директора петрозаводского "Мемориала"

Новости. Общество
13:50, 02 Июля 2020
фото: © Сергей Юдин/ИА "Республика"
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С Дмитрием Данильевым, по совместительству являющимся депутатом Петросовета, расторгли трудовой договор из-за отсутствия нужного диплома и стажа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что при назначении 1 апреля 2020 Дмитрия Данильева на должность директора Петрозаводского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела "Мемориал" у него отсутствовал диплом о профессиональной переподготовке и необходимый стаж в данной сфере.

Таким образом, у городской администрации отсутствовали правовые основания для его назначения.

Трудовой договор с Данильевым был расторгнут, а виновный сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Комментарии

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новый
2020-07-02 15:23:35
А кто виновный сотрудник ?
Leopol'd
2020-07-02 15:17:37
Похоже в Мемориал будет назначен новый замдир. По странному совпадению им окажется бывший директор...
zanoza
2020-07-02 14:18:26
Для похоронных дел нужно иметь диплом??? Ну и дела!!! :)
новый
2020-07-02 14:00:08
Он слишком много знал..
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