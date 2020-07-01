Дмитрия Данильева уволили с поста директора петрозаводского "Мемориала"

С Дмитрием Данильевым, по совместительству являющимся депутатом Петросовета, расторгли трудовой договор из-за отсутствия нужного диплома и стажа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что при назначении 1 апреля 2020 Дмитрия Данильева на должность директора Петрозаводского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела "Мемориал" у него отсутствовал диплом о профессиональной переподготовке и необходимый стаж в данной сфере.

Таким образом, у городской администрации отсутствовали правовые основания для его назначения.

Трудовой договор с Данильевым был расторгнут, а виновный сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.