Днем в субботу запретят проезд через ж/д переезд в городе на северо-востоке Карелии

На железнодорожном переезде будут проводиться аварийные работы.

Днем в субботу в Кеми изменится схема движения автомобилей через охраняемый железнодорожный переезд на станции Кемь 836 километр, сообщили в админинтрации Кемского района.

Так, по информации Кемской дистанции пути 11 ноября, с 14.00 до 17.00 часов охраняемый переезд на станции Кемь 836 километр будет закрыт для движения автотранспорта.

В районе переезда будут проводиться аварийные работы.



Проезд автотранспорта будет осуществляться через тоннель по объездной дороге.



А с 11 ноября по 21 ноября движение автомобилей через охраняемый переезд на станции Кемь 836 километр будет организовано по временному настилу.