Дни открытых дверей в клубном доме «Речка»

Лучший способ выбрать новую квартиру — конечно, побывать в ней.

Не торопясь, со стаканчиком кофе, пройтись по двору, разглядеть фасады, посмотреть холлы, сравнить планировки, задать все волнующие вопросы.

И мы предоставим Вам такую возможность! Высокая стадия готовности нашего дома позволяет проводить экскурсии на стройку.

Только в октябре клубный дом «Речка» открывает двери для всех желающих!

15 октября — в 12.00

22 октября — в 11.00

29 октября — в 12.00

Предварительная запись по телефону (8142) 33-22-44 обязательна.

Будем рады видеть Вас на днях открытых дверей!

Узнать подробнее о проекте можно на сайте клубного дома «Речка» и в группе Вконтакте.

Застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Строительство ведется в рамках 214 ФЗ.

Реклама / ИНН7806488227 / ООО «Специализированный Застройщик «ЖК Александровский»