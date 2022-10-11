Дни открытых дверей в клубном доме «Речка»

Лучший способ выбрать новую квартиру — конечно, побывать в ней.
Не торопясь, со стаканчиком кофе, пройтись по двору, разглядеть фасады, посмотреть холлы, сравнить планировки, задать все волнующие вопросы.
И мы предоставим Вам такую возможность! Высокая стадия готовности нашего дома позволяет проводить экскурсии на стройку.
Только в октябре клубный дом «Речка» открывает двери для всех желающих!
15 октября — в 12.00
22 октября — в 11.00
29 октября — в 12.00
Предварительная запись по телефону (8142) 33-22-44 обязательна.
Будем рады видеть Вас на днях открытых дверей!
Узнать подробнее о проекте можно на сайте клубного дома «Речка» и в группе Вконтакте.
Застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Строительство ведется в рамках 214 ФЗ.
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