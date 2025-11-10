РЕКЛАМА
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
РСХБ запустил тариф «Меню возможностей» для бизнеса в сфере HoReCa

16:00

Мощнейшая в году вспышка произошла на Солнце

15:54

Новый светофор начал работу на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

15:43

Минцифры предложило предложило отслеживать просмотры пользователей в онлайн-кинотеатрах

15:34

В новом Доме молодежи создадут дополнительные пространства для творчества и профориентации

15:20

Прионежская сетевая компания готовит энергообъекты Карелии к работе в зимний сезон

15:08

С 2026 года для выезда детей за границу потребуется загранпаспорт

15:02

Жители жилого комплекса «Александровский» перекрыли проезд по улице Казарменской

14:32

До 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями

14:13

Новые качели установили в Иссерсоновском сквере в Петрозаводске

13:52

Вепсы могут получить бесплатный участок земли на пчеловодство или художественные промыслы

13:39

Для социального центра в Хийтоле уже залили фундамент

13:30

Стали известны подробности ДТП под Петрозаводском, где иномарка улетела в отбойник

13:20

69-летняя жительница Пудожа напала с ножом на собственного сына

12:53

В Карелии резко снизилась заболеваемость ОРВИ

12:37

Седьмой центр общения пенсионеров открыли в Карелии

12:23

В Карелии пройдет ярмарка вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей

12:01

Минприроды Карелии проведет расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами

11:44

Погодные качели: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

11:29

Петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров с начала года

11:16

Врач из Петрозаводска отметил 103-й день рождения

11:00

Новые автобусные маршруты Петрозаводска стали народными всего за три месяца

10:49

Женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска

10:43

Стало известно, кто погиб 10 ноября в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

10:19

«Не хватило желания выйти и воевать»: после победы в Череповце «Динамо-Карелия» проиграла домашний матч

10:08

Три человека пострадали в ночной аварии в Петрозаводске

09:53

Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры

09:47

Огурцы сильно подорожали, бензин подешевел: как менялись цены в Карелии в первую неделю ноября

09:25

Шестая серия замеров: «Шокшинский кварцит» подтверждает соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

В Петрозаводске проходит двойной рейд Госавтоинспекции

08:59

Магнитная буря накроет Землю

08:39

Первый российский антропоморфный робот-эмпат с ИИ будет представлен в Москве

08:29

Выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года

07:59

Новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году

07:39

Врачи призывают жителей Карелии не забывать о профилактике рака легких

07:19

«Мы выступили достойно и получили бесценный опыт»: танцоры из Карелии стали финалистами чемпионата мира в Южной Корее

06:59

В Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни

06:39

Ученые: использование смартфона перед сном повышает риск инфаркта и инсульта

00:10

В результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Карелии погиб водитель

22:40

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Защита несовершеннолетних и борьба с ботами: в России могут сделать вход в интернет через «Госуслуги»

21:52

В Петрозаводске прошло главное BEATY-событие года на Северо-западе

21:23

Служба занятости Карелии трудоустроила каждого второго соискателя с инвалидностью

20:42

В Карелии составили более 860 протоколов за нарушение тишины

20:05

«Почему так дорого?»: житель Петрозаводска выставил на продажу 200-рублевую купюру за 222 миллиона рублей

19:42

Двое сообщников и девять кооперативов: как предприниматель из Петербурга осваивал бюджетные деньги в Карелии

19:15

Умер старейший преподаватель института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин

19:01

Житель Петрозаводска оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде

18:32

Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу

18:03

Библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии

17:41

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

17:20

В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову

17:15

Туман и заморозки до -7°С придут в Карелию 11 ноября

17:01

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании

16:56

Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

16:48

«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

16:34

За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

16:15

«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

16:02

Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

15:43

Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

15:30

Участок трассы «Кола» полностью перекроют для автомобилистов

15:22

Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

15:11

Максимальный размер больничного увеличится в России

15:04

В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

14:46

Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13
До 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями
Сегодня 14:13 Общество
Выбрать страховщика для пенсионных накоплений необходимо до 1 декабря.

фото: © Людмила Корвякова

Это может быть Социальный фонд России или любой негосударственный пенсионный фонд.

Напомним, средства пенсионных накоплений формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, у всех участников программы государственного софинансирования и у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию. Также в 2002–2004 годах накопительная часть пенсии в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953–1966 года рождения и у женщин 1957–1966 года рождения.

Жители Карелии могут уточнить, какой страховщик в настоящее время управляет пенсионными накоплениями, заказав на портале Госуслуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В выписке будет также указан период, с которого действует договор. 

— В случае перехода из Соцфонда в негосударственный фонд  (НПФ) или смены одного НПФ на другой, сначала необходимо заключить договор с выбранным НПФ, а затем подать заявление в СФР о переходе, предъявив заключённый договор с НПФ. Сделать это необходимо также до 1 декабря, — уточнили в отделении Соцфонда России по Карелии.

Заявления, поданные после 1 декабря, будут рассмотрены в 2026 году, а переход в этом случае может быть осуществлен в 2027 году.

— Стоит помнить, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация о возможной потере в случае досрочного перевода средств отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления, уточнили в Фонде.
Заявления о выборе страховщика можно подать в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Карелия или на портале Госуслуг. С начала года этим правом воспользовались уже 2193 жителя Республики. Консультацию о распоряжении средствами пенсионных накоплений можно получить в контакт-центре Отделения по номеру — 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.

Ранее в Соцфонде напомнили, когда можно получить пенсионные накопления.

