До 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями

Выбрать страховщика для пенсионных накоплений необходимо до 1 декабря.

Это может быть Социальный фонд России или любой негосударственный пенсионный фонд.

Напомним, средства пенсионных накоплений формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, у всех участников программы государственного софинансирования и у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию. Также в 2002–2004 годах накопительная часть пенсии в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953–1966 года рождения и у женщин 1957–1966 года рождения.

Жители Карелии могут уточнить, какой страховщик в настоящее время управляет пенсионными накоплениями, заказав на портале Госуслуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В выписке будет также указан период, с которого действует договор.

— В случае перехода из Соцфонда в негосударственный фонд (НПФ) или смены одного НПФ на другой, сначала необходимо заключить договор с выбранным НПФ, а затем подать заявление в СФР о переходе, предъявив заключённый договор с НПФ. Сделать это необходимо также до 1 декабря, — уточнили в отделении Соцфонда России по Карелии.

Заявления, поданные после 1 декабря, будут рассмотрены в 2026 году, а переход в этом случае может быть осуществлен в 2027 году.

— Стоит помнить, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация о возможной потере в случае досрочного перевода средств отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления, уточнили в Фонде.

Заявления о выборе страховщика можно подать в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Карелия или на портале Госуслуг. С начала года этим правом воспользовались уже 2193 жителя Республики. Консультацию о распоряжении средствами пенсионных накоплений можно получить в контакт-центре Отделения по номеру — 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.

