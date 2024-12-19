До 1 января в Петрозаводске демонтируют 7 незаконных объектов

Администрация Петрозаводска продолжает бороться с самостроем.

Администрация Петрозаводска обратилась к владельцам незаконно установленных нестационарных объектов с требованием их демонтажа. Согласно постановлению администрации, все самовольно возведенные конструкции должны быть убраны до 1 января.

Сносу подлежат 7 объектов, расположенных около дома № 16 по Мурманской улице, а также в районе Ключевского шоссе и улицы «Правды». Владельцам этих объектов необходимо самостоятельно демонтировать постройки и освободить земельные участки.

Уточняется, что это требование основано на пункте 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска, утвержденного Постановлением Администрации от 25 апреля 2011 года № 1417.