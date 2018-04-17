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Новости. Погода
17:00, 17 Апреля 2018

До +11 градусов ожидается завтра в Петрозаводске


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В среду, 18 апреля, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до +15 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ночью возможны небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -5 градусов по Цельсию. Днем +6, +11, местами до +15.

В Петрозаводске преимущественно без осадков.

Температура ночью 0, +2, а днем +9, +11 градусов.

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