До +11 градусов ожидается завтра в Петрозаводске

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В среду, 18 апреля, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до +15 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ночью возможны небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем слабый.
Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -5 градусов по Цельсию. Днем +6, +11, местами до +15.
В Петрозаводске преимущественно без осадков.
Температура ночью 0, +2, а днем +9, +11 градусов.
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