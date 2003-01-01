До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

Во время первого звездопада 2026 года «падающие звезды» будет видно каждую минуту.

Первый звездопад 2026 года под названием Квадрантиды, ожидаемый в ночь на 4 января, может подарить наблюдателям до 120 «падающих звезд» в час — вспышки на небе будут наблюдаться каждую минуту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

— Пик новогоднего звездопада Квадрантиды будет наблюдаться в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе, — сообщили ТАСС в планетарии.

Поток будет наблюдаться с 28 декабря по 12 января, достигая максимальной активности в начале первого месяца года. Звездопад получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Область вылета вспышек-метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопаса.

Ранее россияне видели редкий звездопад 1 сентября.