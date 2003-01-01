РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Тема недели
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Новости

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10

В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

23:01

Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

22:32

Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

22:01

Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

21:01

Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

20:01

Учёные впервые полностью победили деменцию

19:01

Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

18:01

В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12
До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года
Сегодня 11:01 Природа
Поделиться

Во время первого звездопада 2026 года «падающие звезды» будет видно каждую минуту.

фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Первый звездопад 2026 года под названием Квадрантиды, ожидаемый в ночь на 4 января, может подарить наблюдателям до 120 «падающих звезд» в час — вспышки на небе будут наблюдаться каждую минуту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

— Пик новогоднего звездопада Квадрантиды будет наблюдаться в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе, — сообщили ТАСС в планетарии.

Поток будет наблюдаться с 28 декабря по 12 января, достигая максимальной активности в начале первого месяца года. Звездопад получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Область вылета вспышек-метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопаса.

Ранее россияне видели редкий звездопад 1 сентября. 

 

Обсудить (0) в ленту
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение