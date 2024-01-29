До 20 лет лишения свободы может получить житель Питкяранты за наркотрафик

Полиция Питкяранты завершила расследование уголовного дела о наркозакладках.

В полиции Питкяранты завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Фигуранта обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Было установлено, что обвиняемый в составе преступной группировки продавал наркотики и психотропные вещества в Карелии. Запрещенные вещества были изъяты у обвиняемого дома. Кроме того, были установлены места двух закладок-тайников, сделанные жителем Питкяранты.

Фигурант активно содействовал расследованию преступления, рассказали в пресс-службе МВД Карелии. Мужчина рассказал, что в интернет-магазине, который находится в теневом сегменте сети, попытался купить наркотик для себя, но закладку в указанном месте не обнаружил. Когда мужчина связался с продавцом в чате магазина, тот предложил ему работу в качестве закладчика. Мужчина должен был по указанным координатам находить наркотики, упаковывать их в разовые партии, раскладывать в тайники и выкладывать информацию об их местоположении на сайт магазина.

Вскоре фигурант предстанет перед судом, который решит его судьбу. Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.