До +20°С, без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 16 сентября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер южный умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью +12,+14°С, днём +16,+18°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью +9,+14°С, днём +15,+20°С.