До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 5 сентября

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в последний рабочий день недели.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 5 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +9,+11°С, днём +19,+21°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии 5 сентября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, на севере южный, юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью +7,+12°С, на востоке местами до +4°С, днём +18,+23°С.