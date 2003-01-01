До +24°С, возможен дождь: прогноз погоды на 8 августа

Карельские синоптики рассказали о погоде на пятницу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 8 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +21,+23°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +7,+12°С, местами до +15°С, днем +19,+24°С.