До +25°С, возможны грозы: прогноз погоды на 3 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на четверг, 3 июля.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Вечером на юго-западе местами гроза. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный, на севере северо-восточный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью +8,+13°С, днем +20, +25°С, на севере местами до +16°С.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание