До +29°С и дожди: прогноз погоды на 2 августа

Суббота в Карелии будет менее жаркой, в южных районах возможны природные аномалии.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 2 августа, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем при грозе порывистый сильный.

— Температура воздуха ночью +16,+18°С, днём +25,+27°С. Атмосферное давление будет слабо расти, — говорится в сообщении.

В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дождь, ливни, грозы, по южным районам местами град. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозе порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +13,+18°С, местами на севере до +10°С, днем +24,+29°С.