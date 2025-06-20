До +31°С, без осадков: прогноз погоды на 26 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на субботу.
По данным Карельского гидрометцентра, 26 июля в республике ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +15,+17°С, днём +28,+30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +12,+17°С, на юге местами до +20°С, днем +26,+31°С.
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