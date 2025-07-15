До +31°С, возможен дождь: прогноз погоды на 27 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на воскресенье.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 27 июля, в Карелии ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +17,+19°С, днём +28,+30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +14,+19°С, местами до +11°С, днем +26,+31°С.
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