До +5℃ и дожди: аномально тёплая погода вернётся в Карелию в последние дни осени

Карельские синоптики рассказали, каким будет конец осени и начало зимы 2025 года.

В последние дни ноября и первые дни декабря на территории Карелии воцарится аномально тёплая погода — всему виной станут юго-западные потоки, которые продолжат поставлять в республику влажный воздух с Атлантики. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

— В ближайшие сутки под влиянием гребня повышенного давления существенных осадков не ожидается, а температура воздуха ещё задержится в отрицательных значениях — ночью до -4, -10℃, днём от -1℃ до -5℃, но в последующие дни фронтальные разделы циклонов принесут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь в большинстве районов Карелии, — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, температура воздуха в последний уик-энд ноября даже в ночные часы перейдёт к слабоположительным значениям, а дневной максимум достигнет +2, +5℃. Среднесуточная температура воздуха останется на 3-5 градусов выше климатической нормы. По предварительным данным, неустойчивая погода сохранится и в первую неделю зимы.

Примечательно, что сегодня, 27 ноября, столбики термометров в Карелии опустятся до -15°С, а на западе республики выпадет снег.