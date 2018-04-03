До +7: синоптики прогнозируют потепление завтра в Карелии

В среду, 4 апреля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +7 градусов.

По информации Карельского ЦГМС, ночью в районах республики будет облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег, местами метель. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер западных направлений, ночью и в первой половине дня местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью 0, -5, местами до -10. Днем +2, +7 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске ночью снег; днем небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью сильный ветер.

Температура ночью -2, -4, а днем +3, +5 градусов.