«До ДТП 3… 2… 1…»: дорога к карельскому острову превратилась в снежную кашу

Жители Лахденпохского района жалуются на состояние региональной дороги, важной и для туристов.

В группе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» жители обсудили плачевное состояние дороги на остров Сорола — привлекательного места для туристов. Двухстороннее движение фактически сузилось до одной полосы, что делает невозможным безопасный проезд встречных автомобилей.

Местные жители отметили, что дорога обслуживается питерским подрядчиком, который, по их мнению, уделяет основное внимание федеральным трассам, оставляя региональные дороги без должного внимания.