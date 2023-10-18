До конца 2023 года туристический поток в горный парк Карелии превысит полмиллиона человек

По итогам сезона 2023 года число посетителей горного парка достигнет 500 тысяч человек.

Турпоток в горный парк «Рускеала» превысит полмиллиона человек до конца года, сообщили в паблике Сортавальского района 19 октября.



Как сообщили в источнике, по итогам сезона 2023 года число посетителей горного парка достигнет 500 тысяч человек. Количество туристов в этом году ожидается примерно на том же уровне, как и в прошлом.



«По организации турпоток традиционно у нас такой: 80% — это индивидуальные туристы и 20% — привозят турфирмы. Если говорить о развитии, то в конце следующего года мы планируем завершить строительство визит-центра — главного приемного комплекса парка. Кроме того, сейчас идет строительство нового более вместительного санитарного комплекса у главной автопарковки», — сообщил гендиректор парка Олег Бакум.



Как отметили в сообществе, на данный момент в парке не планируют увеличивать маршрутную сеть, однако инфраструктуру будут улучшать: где-то заменят или установят деревянные переходы и дорожки, планируют также открыть новое кафе.